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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65035 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 86521 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Фонд Новинского в 2018 году пожертвовал на благотворительность 195,5 млн грн

Фонд Новинского в 2018 году пожертвовал на благотворительность 195,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Международный благотворительный фонд Вадима Новинского (МБФ) в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 2018 году направил на гуманитарные и благотворительные проекты свыше 195,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте Фонда, передает УНН.

Так же отмечается, что в прошлом году при финансовой поддержке Фонда реализовывались благотворительные проекты в области историко-культурного наследия, сфере здравоохранения, защиты материнства, детства, семьи. Также он стал соорганизатором фестивалей, конференций, конкурсов и других мероприятий.

Одним из направлений деятельности Фонда является поддержка приюта для детей-сирот при Вознесенском Банченском мужском монастыре. Там живут и воспитываются более 400 детей-сирот, среди которых дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированные. Этому проекту более трех лет, и Фонд ежемесячно выделяет помощь на содержание приюта. В 2018 году она составила более 16 млн грн. На протяжении многих лет фонд является соорганизатором ежегодного международного фестиваля православного кино "Покров". В 2018 году фестиваль проходил с 8 по 12 октября в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко. На его проведение в этом году фондом было выделено 1,5 млн грн. В рамках целевой программы "Культурное наследие" в 2018 году продолжилась традиционная работа по возрождению и поддержанию отечественных культурных и православных памятников. В частности, были профинансированы мероприятия по строительству, реставрации и сохранению более 50 архитектурных объектов религиозного назначения на сумму более 38 млн грн. Это храмы, церкви, часовни, монастыри, приюты для сирот и престарелых практически во всех регионах Украины. Один из масштабных проектов программы "Культурное наследие" - воссоздание Храма в честь Святой Троицы на Троицкой площади в Киеве, объекта с трехсотлетней историей, существовавшего на этом месте до 1931 г. Финансирование работ по восстановлению святыни в 2018 году составило 89,4 млн грн.

Также в области здравоохранения в 2018 году продолжилась реализация всеукраинской программы "Помоги сердцу биться", в рамках которой 59 детей с врожденными пороками сердца получили кардиохирургическое лечение в Институте Сердца МЗ Украины. Фонд поддержал проект Института Сердца "Выездные бригады", благодаря которому во многих областях Украины были проведены мероприятия по предварительной диагностике кардиологических недугов у детей. Всего бюджет по программе в 2018 году составил более 9,5 млн грн. Значительно расширилась в 2018 году программа по реабилитации детей и молодых людей с диагнозом ДЦП и органическими поражениями нервной системы, реализуемая на базе Международной реабилитационной клиники Козявкина. Так, в 2018 году курс реабилитации прошли более 100 человек со всей Украины. А в 2019 году программа реабилитации ДЦП и поражений нервной системы будет расширена. Фонд планирует помочь уже 250 пациентам.

Справка: Международный благотворительный фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы создан в 2008 году по инициативе бизнесмена Вадима Новинского.

Деятельность фонда направлена на воспитание будущего поколения на принципах православной веры, укрепление семьи и повышение значимости семейных ценностей в обществе, а также сохранение культурного и исторического наследия, поддержку здравоохранения и всестороннее развитие образования. В 2017 году фонд направил на благотворительные проекты свыше 65 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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