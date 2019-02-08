Фонд Новинського в 2018 році пожертвував на благодійність 195,5 млн грн

ukru
22 березня, 17:51 • 108875 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 169235 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 142848 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 141927 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 131165 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 118921 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 164216 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171555 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157547 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 276763 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.1 м/с
40 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 112672 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 114861 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 111045 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 112607 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 80984 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 194599 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 276771 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 236168 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 217978 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 182429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 91030 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 86578 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100021 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 81771 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 102750 перегляди
Актуальне
Фонд Новинського в 2018 році пожертвував на благодійність 195,5 млн грн

Фонд Новинського в 2018 році пожертвував на благодійність 195,5 млн грн

Київ • УНН

 • 11215 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського (МБФ) в честь Покрови Пресвятої Богородиці в 2018 році направив на гуманітарні та благодійні проекти понад 195,5 млн грн. Про це повідомляється на сайті Фонду, передає УНН.

Також відзначається, що в минулому році за фінансової підтримки Фонду реалізовувалися благодійні проекти в галузі історико-культурної спадщини, сфері охорони здоров'я, захисту материнства, дитинства, сім'ї. Також він став співорганізатором фестивалів, конференцій, конкурсів та інших заходів.

Одним з напрямків діяльності Фонду є підтримка притулку для дітей-сиріт при Вознесенському Банченському чоловічому монастирі. Там живуть і виховуються понад 400 дітей-сиріт, серед яких діти з інвалідністю та важкими захворюваннями, в тому числі ВІЛ-інфіковані. Цьому проекту більше трьох років, і Фонд щомісяця виділяє допомогу на утримання притулку. У 2018 році вона склала понад 16 млн грн. Протягом багатьох років фонд є співорганізатором щорічного міжнародного фестивалю православного кіно "Покров". У 2018 року фестиваль проходив з 8 по 12 жовтня в Національній опері України ім. Тараса Шевченка. На його проведення в цьому році фондом було виділено 1,5 млн грн. В рамках цільової програми "Культурна спадщина" в 2018 році продовжилася традиційна робота по відродженню і підтримці вітчизняних культурних і православних пам'ятників. Зокрема, були профінансовані заходи з будівництва, реставрації та збереження більше 50 архітектурних об'єктів релігійного призначення на суму понад 38 млн грн. Це храми, церкви, каплиці, монастирі, притулки для сиріт і престарілих практично у всіх регіонах України. Один з масштабних проектів програми "Культурна спадщина" - відтворення Храму на честь Святої Трійці на Троїцькій площі в Києві, об'єкта з трьохсотрічної історією, яке існувало на цьому місці до 1931 р. Фінансування робіт з відновлення святині в 2018 році склало 89,4 млн грн.

Також в області охорони здоров'я в 2018 році продовжилася реалізація всеукраїнської програми "Допоможи серцю битися", в рамках якої 59 дітей з вродженими вадами серця отримали кардіохірургічне лікування в Інституті Серця МОЗ України. Фонд підтримав проект Інституту Серця "Виїзні бригади", завдяки якому в багатьох областях України були проведені заходи щодо попередньої діагностики кардіологічних недуг у дітей. Всього бюджет за програмою в 2018 році склав більше 9,5 млн грн. Значно розширилася в 2018 році програма щодо реабілітації дітей та молодих людей з діагнозом ДЦП та органічними ураженнями нервової системи, що реалізується на базі Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна. Так, в 2018 році курс реабілітації пройшли понад 100 осіб з усієї України. А в 2019 році програма реабілітації ДЦП і уражень нервової системи буде розширена. Фонд планує допомогти вже 250 пацієнтам.

Довідка: Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці створений в 2008 році з ініціативи бізнесмена Вадима Новинського.

Діяльність фонду спрямована на виховання майбутнього покоління на принципах православної віри, зміцнення сім'ї та підвищення значущості сімейних цінностей в суспільстві, а також збереження культурної та історичної спадщини, підтримку охорони здоров'я та всебічний розвиток освіти. У 2017 році фонд направив на благодійні проекти понад 65 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40