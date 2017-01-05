Фонд гарантирования вкладов противоправно признал ничтожным договор факторинга банка "Михайловский" - суд

Суд обязал ФГВФЛ воздержаться от совершения действий, направленных на установление ничтожности договора факторинга, а также от сообщения любым лицам о ничтожности указанного договора.

В своем постановлении суд акцентировал на том, что Фонд гарантирования не имел оснований для признания договора факторинга ничтожным.

"Суд приходит к выводу о том, что ООО" ФК "Плеяда" должным образом выполнило свои обязательства по договору № 1905, в том числе в части оплаты цены такого договора. Соответственно, права требования по договору № 1905 ни были получены ООО "ФК "Плеяда" бесплатно. Кроме того, ссылки Фонда на ничтожность договора № 1905 на основании ч. 1 ч. 3 ст. 38 Закона № 4452-VI (бесплатное) противоречит ссылке самого Фонда на п. 3 ч. 3 ст. 38 Закона № 4452-VI (занижение цены), поскольку эти два обстоятельства являются взаимоисключающими.

Как следует из материалов дела и не оспаривалось ответчиками, ни комиссией по проверке сделок, ни самим уполномоченным лицом Фонда не установлено наличие решения правления ПАО "Банк Михайловский" или комиссии Национального банка об определении ООО "ФК" Плеяда "связанным с банком лицом.

Итак, суд считает, что в нарушение вышеизложенных норм, комиссия по проверке сделок по своему усмотрению определила ООО "ФК" Плеяда "связанным с банком лицом, то есть, безосновательными являются ссылки ответчиков на п. 8 ч. 3 ст. 38 Закона № 4452-VI, поскольку ООО "ФК" Плеяда "не было в установленном законом порядке определено в качестве связанным с ПАО" Банк Михайловский "лицом", - отмечается в постановлении суда.

Напомним, в мае 2016 года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления.

Банк был признан неплатежеспособным на основании перевода вкладов физических лиц из финансовой компании на баланс банка.

Это, по мнению НБУ, увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1,6 млрд. грн. до 2,6 млрд. грн.

Однако, как выяснилось, вклады физических лиц из финансовой компании на баланс банка были переведены по требованию самого НБУ.

Так, своим постановлением Нацбанк обязал банк "Михайловский" осуществить указанные операции в рамках графика, согласованного с НБУ.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" оспаривает признание его несостоятельным . По мнению экспертов, он может выиграть дело и восстановить свою деятельность через суд.

Также напомним, вкладчики банка "Михайловский" обвиняют Фонд гарантирования вкладов и НБУ в противоправных действиях по отношению к ним.