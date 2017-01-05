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Фонд гарантування вкладів протиправно визнав нікчемним договір факторингу банку "Михайлівський" - суд

Фонд гарантування вкладів протиправно визнав нікчемним договір факторингу банку "Михайлівський" - суд

Київ • УНН

 • 12449 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Фонд гарантування вкладів протиправно визнав нікчемним договір факторингу між банком “Михайлівський” та фінкомпанією “Плеяда”. Про це йдеться в постанові Окружного адмінсуду від 26 грудня 2016 року, повідомляє УНН.

Суд зобов’язав ФГВФО утриматися від вчинення дій, направлених на встановлення нікчемності договору факторингу, а також від повідомлення будь-яких осіб про нікчемність вказаного договору.

У своїй постанові суд акцентував на тому, що Фонд гарантування не мав підстав для визнання договору факторингу нікчемним.

"Суд приходить до висновку про те, що ТОВ “ФК “Плеяда” належно виконало свої зобов’язання за договором № 1905, у тому числі в частині оплати ціни такого договору. Відповідно, права вимоги за договором № 1905 не були отримані ТОВ “ФК “Плеяда” безоплатно. Окрім того, посилання Фонду на нікчемність договору № 1905 на підставі ч. 1 ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI (безоплатність) суперечить посиланням самого Фонду на п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI (заниження ціни), оскільки ці дві обставини є взаємовиключними.

Як вбачається із матеріалів справи та не заперечувалося відповідачами, ані комісією по перевірці правочинів, ані самою уповноваженою особою Фонду не встановлено наявність рішення правління ПАТ “Банк Михайлівський” або комісії Національного банку про визначення ТОВ “ФК “Плеяда” пов’язаною із банком особою.

Отже, суд вважає, що у порушення вище викладених норм, комісія по перевірці правочинів на власний розсуд визначила ТОВ “ФК “Плеяда” пов’язаною із банком особою, тобто, безпідставними є посилання відповідачів на п. 8 ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI, оскільки ТОВ “ФК „Плеяда“ не було у встановленому законом порядку визначено у якості пов’язаної з ПАТ „Банк Михайлівський“ особою”, — зазначається в постанові суду.

Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.

Банк був визнаний неплатоспроможним на підставі переведення вкладів фізичних осіб з фінансової компанії на баланс банку.

Це, на думку НБУ, збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1,6 млрд. грн. до 2,6 млрд. грн.

Однак, як з’ясувалось, вклади фізичних осіб з фінансової компанії на баланс банку були переведені на вимогу самого НБУ.

Так, своєю постановою Нацбанк зобов’язав банк “Михайлівський” здійснити вказані операції в рамках графіку, погодженого з НБУ.

Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” оскаржує визнання його неплатоспроможним. На думку експертів, він може виграти справу і відновити свою діяльність через суд.

Також нагадаємо, вкладники банку “Михайлівський” звинувачують Фонд гарантування вкладів та НБУ в протиправних діях по відношенню до них.

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