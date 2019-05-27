Фонд гарантирования прекратил выплаты вкладчикам "Интербанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Фонд гарантирования вкладов завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО КБ "Интербанк". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
Как отметили в пресс-центре, 24 мая 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО КБ "Интербанк" были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР).
"Согласно ч.7 ст.26 Закона Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц "Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка, как юридического лица", - сообщили в ФГВФЛ.
Так, Фонд гарантирования сообщил о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО КБ "Интербанк".
Напомним, ФГВФЛ продает земли "Родовид банка" на Оболони.