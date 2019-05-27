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Актуальне
Фонд гарантування припинив виплати вкладникам "Интербанку"

Фонд гарантування припинив виплати вкладникам "Интербанку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Фонд гарантування вкладів завершив виплати гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ КБ "Інтербанк". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.

Як зазначили у прес-центрі, 24 травня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ "Интербанк" було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

"Відповідно до ч.7 ст.26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи", - повідомили у ФГВФО.

Так, Фонд гарантування повідомив про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ КБ "Интербанк".

Нагадаємо, ФГВФО продає землі "Родовід банку" на Оболоні.

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