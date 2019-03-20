Фонд гарантирования планирует продать банковские активы на 8 млрд грн

"В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 8 378,45 млн грн. Из них на сумму 6 126,35 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 1 032,80 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 1 202,37 млн грн, ценные бумаги - на сумму 16,93 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в сообщении приведены ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов, это:

АО "Дельта Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 2 277,77 млн грн;

АО "КБ "Экспобанк": на продажу выставлено активы на общую сумму 1 183,05 млн грн;

АО "Банк "Финансы и Кредит": на продажу выставлено активы на общую сумму 882,79 млн грн;

ПАО "Укрбизнесбанк": на продажу выставлено активы на общую сумму 816,15 млн грн;

АО "ВТБ Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 640,12 млн грн;

Банк "Демарк": на продажу выставлено активы на общую сумму 543,84 млн грн;

ПАО "ПроФин Банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 335,63 млн грн;

АО "Брокбизнесбанк": на продажу выставлено активы на общую сумму 256,94 млн грн;

ПАО "ЮСБ банк": на продажу выставлено активы на общую сумму 150,53 млн грн;

АО "Имэксбанк": на продажу выставлено активы на общую сумму 120,23 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе ФГВФЛ продал банковских активов на 136,82 млн грн.