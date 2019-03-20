Фонд гарантирования планирует продать банковские активы на 8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продать активы 30 ликвидируемых банков на общую сумму 8 378,45 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 8 378,45 млн грн. Из них на сумму 6 126,35 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 1 032,80 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 1 202,37 млн грн, ценные бумаги - на сумму 16,93 млн грн", - говорится в сообщении.
Также в сообщении приведены ТОП-10 банков по сумме выставленных на продажу активов, это:
Напомним, на прошлой неделе ФГВФЛ продал банковских активов на 136,82 млн грн.