Фонд гарантування планує продати банківські активи на 8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На цьому тижні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запланував продати активи 30 банків, що ліквідуються, на загальну суму 8 378,45 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
"Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 8 378,45 млн грн. Із них на суму 6 126,35 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 1 032,80 млн грн - нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 202,37 млн грн, цінні папери - на суму 16,93 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні наведено ТОП-10 банків за сумою виставлених на продаж активів, це:
Нагадаємо, минулого тижня ФГВФО продав банківських активів на 136,82 млн грн.