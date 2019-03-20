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Фонд гарантування планує продати банківські активи на 8 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На цьому тижні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запланував продати активи 30 банків, що ліквідуються, на загальну суму 8 378,45 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Фонд гарантування планує продати банківські активи на 8 млрд грн

"Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 8 378,45 млн грн. Із них на суму 6 126,35 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 1 032,80 млн грн - нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 202,37 млн грн, цінні папери - на суму 16,93 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні наведено ТОП-10 банків за сумою виставлених на продаж активів, це:

  • АТ "Дельта Банк": на продаж виставлено активи на загальну суму 2 277,77 млн грн;
  • АТ "КБ "Експобанк": на продаж виставлено активи на загальну суму 1 183,05 млн грн;
  • АТ "Банк "Фінанси та Кредит": на продаж виставлено активи на загальну суму 882,79 млн грн;
  • ПАТ "Укрбізнесбанк": на продаж виставлено активи на загальну суму 816,15 млн грн;
  • АТ "ВТБ Банк": на продаж виставлено активи на загальну суму 640,12 млн грн;
  • Банк "Демарк": на продаж виставлено активи на загальну суму 543,84 млн грн;
  • ПАТ "Профін банк": на продаж виставлено активи на загальну суму 335,63 млн грн;
  • АТ "Брокбізнесбанк": на продаж виставлено активи на загальну суму 256,94 млн грн;
  • ПАТ "Юсб банк": на продаж виставлено активи на загальну суму 150,53 млн грн;
  • АТ "Імексбанк": на продаж виставлено активи на загальну суму 120,23 млн грн.

    • Нагадаємо, минулого тижня ФГВФО продав банківських активів на 136,82 млн грн. 

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