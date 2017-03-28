Фонд госимущества предлагает приватизировать 60 крупных предприятий

"Закон разрабатывали вместе с ЕБРР, с западными юристами, в том числе с Baker & McKenzie, а также многими другими консультантами. Мы пользовались успешным опытом приватизации восточноевропейских стран и воплотили в этом проекте ", - сказал И.Билоус и добавил, что данным законопроектом предусматривается создать "только две группы активов - крупные предприятия и все остальные, или малые, как мы их назвали".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Гройсман: в правительстве работают над возможными изменениями системы приватизации в Украине

По его словам, "вся приватизация будет тоже разделяться на большую приватизацию и на малую приватизацию. Крупные предприятия будут продаваться исключительно с советниками, а малые предприятия будут продаваться на электронной платформе".

Он уточнил, что "большими будут считаться те предприятия, активы которых составляют более 250 млн грн. Таких активов оказалось всего 60. Поэтому можно сфокусировать свою работу на этой большой приватизации и, безусловно, добиться успеха в продаже этих предприятий".

И.Билоус добавил, что "целью большой приватизации есть внедрения лучших мировых стандартов, полная открытость и, конечно, защита того инвестора, который приходит сегодня в Украину".