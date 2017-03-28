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Фонд Держмайна пропонує приватизувати 60 великих підприємств

Фонд Держмайна пропонує приватизувати 60 великих підприємств

Київ • УНН

 • 12085 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Фонд Державного майна розробив законопроект, ухвалення якого дозволить провести приватизацію 60 великих українських підприємств. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив Голова Фонду Державного майна України Ігор Білоус, передає кореспондент УНН.

“Закон розробляли разом з ЄБРР, з західними юристами, в тому числі з Baker & McKenzie, а також багатьма іншими консультантами. Ми користувалися успішним досвідом приватизації східноєвропейських країн, що і втілили в цьому проекті”, — сказав І.Білоус і додав що даним законопроектом передбачається створити “лише дві групи активів — великі підприємства і всі решта, або малі, як ми їх назвали”.

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За його словами, “вся приватизація буде теж розділятися на велику приватизацію і на малу приватизацію. Великі підприємства будуть продаватися виключно з радниками, а малі підприємства будуть продаватися на електронній платформі”.

Він уточнив, що “великими будуть вважатися ті підприємства, активи яких сягають більше 250 млн грн. Таких активів виявилося всього 60. Тому можна сфокусувати свою роботу на цій великій приватизації і, безумовно, досягти успіху в продажі цих підприємств”.

І.Білоус додав, що “на меті великої приватизації впровадження кращих світових стандартів, повна відкритість і, звичайно, захист того інвестора, який приходить сьогодні в Україну”.

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