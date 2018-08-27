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Фонд госимущества подвел первые итоги малой приватизации

Киев • УНН

 • 12737 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. За первый месяц в рамках малой приватизации на продажу было выставлено 210 объектов с начальной стоимостью более 113 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров, передает УНН.

Фонд госимущества подвел первые итоги малой приватизации

“Итог малой приватизации за первый месяц работы. На продажу выставлено 210 объектов с начальной стоимостью более 113 млн гривен”, — написал Трубаров.

Как уточнил он, больше всего объектов выставлено в Винницкой, Полтавской, Львовской областях. Однако, самые дорогие лоты в промышленной Запорожской области.

Глава Фонда госимущества объяснил, что со дня объявления о продаже до первого аукциона у потенциального покупателя есть 30-35 дней на подачу документов, уплату гарантийного взноса, ознакомление с объектом продажи, его техническим состоянием или финансовой отчетностью.

Трубаров добавил, что в августе состоится еще 2 аукциона: 28 августа — аукцион по продаже помещения в Киеве, стартовая цена 8 млн гривен; 30 августа — аукцион по продаже акций “Укрбумпрома” с начальной ценой 12,3 млн гривен.

На сентябрь запланировано почти 200 аукционов.

Напомним, региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву отменило решение о приватизации “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”.

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