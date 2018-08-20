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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Фонд держмайна передумав продавати ДПЗКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву скасувало рішення про приватизацію “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Про це свідчить відповідне оголошення, опубліковане у газеті “Відомості приватизації”, передає УНН.

Фонд держмайна передумав продавати ДПЗКУ

“Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 7 серпня 2018 року № 1096 скасовано рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ у кількості 8 677 170 шт., що становить 100% статутного капіталу товариства (наказ відділення 1908 від 5 грудня 2016 року)”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня відбувся перший успішний аукціон малої приватизації. Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на аукціоні за 209 643 грн.

Українські Національні Новини

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