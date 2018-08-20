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Фонд госимущества передумал продавать ГПЗКУ

Киев • УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву отменило решение о приватизации “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”. Об этом свидетельствует соответствующее объявление, опубликованное в газете “Ведомости приватизации”, передает УНН.

Фонд госимущества передумал продавать ГПЗКУ

“Приказом Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву от 7 августа 2018 года № 1096 отменено решение о приватизации государственного пакета акций публичного акционерного общества „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ в количестве 8 677 170 шт., что составляет 100% уставного капитала общества (приказ отделения № 1908 от 5 декабря 2016 года)”, — говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставлен местной общиной. Комплекс нежилых зданий было продано на аукционе за 209 643 грн.

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