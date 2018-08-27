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Фонд держмайна підбив перші підсумки малої приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. За перший місяць у рамках малої приватизації на продаж було виставлено 210 об’єктів із початковою вартістю понад 113 мільйонів гривень. Про це у Facebook повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Трубаров, передає УНН.

Фонд держмайна підбив перші підсумки малої приватизації

“Підсумок малої приватизації за перший місяць роботи. На продаж виставлено 210 об’єктів із початковою вартістю понад 113 мільйонів гривень”, — написав Трубаров.

Як уточнив він, найбільше об’єктів виставлено у Вінницькій, Полтавській, Львівській областях. Однак, найдорожчі лоти в промисловій Запорізькій області.

Голова Фонду держмайна пояснив, що з дня оголошення про продаж до першого аукціону в потенційного покупця є 30-35 днів на подачу документів, сплату гарантійного внеску, ознайомлення з об’єктом продажу, його технічним станом чи фінансовою звітністю.

Трубаров додав, що у серпні відбудеться ще 2 аукціони: 28 серпня — аукціон з продажу приміщення в Києві, стартова ціна 8 мільйонів гривень; 30 серпня — аукціон з продажу акцій “Укрпапірпрому” з початково ціною 12,3 мільйони гривень.

На вересень заплановано майже 200 аукціонів.

Нагадаємо, регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву скасувало рішення про приватизацію “Державної продовольчо-зернової корпорації України”.

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