Фонд госимущества назвал ТОП-объекты для приватизации в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В ТОП-объектов для приватизации в 2018 году вошло 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook и.о. председателя ФГИУ Виталия Трубарова.
“В ТОП-объектов для приватизации в 2018 году вошло 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, “Центрэнерго”, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, “Аграрный фонд”, “Президент-Отель”, “Турбоатом”, — написал он.
Ранее сообщалось, Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” № 2269-VИИИ принятый 18 января 2018 года вступил в силу 7 марта.
Напомним, ФГИУ начал приватизацию непрофильных активов Национального банка Украины.