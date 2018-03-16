Фонд держмайна назвав ТОП-об'єкти для приватизації у 2018 році

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КИЇВ. 16 березня. УНН. До ТОП-об'єктів для приватизації у 2018 році увійшло 21 підприємство енергетичної, хімічної, машинобудівної, аграрної галузей, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook в.о. голови ФДМУ Віталія Трубарова.

“До ТОП-об’єктів для приватизації у 2018 році увійшло 21 підприємство енергетичної, хімічної, машинобудівної, аграрної галузей. Зокрема, “Центренерго”, низка обленерго, Одеський припортовий завод, “Аграрний фонд”, “Президент-Готель”, “Турбоатом”, — написав він.

Раніше повідомлялось, Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна” № 2269-VІІІ ухвалений 18 січня 2018 року набув чинності 7 березня.

Нагадаємо, ФДМУ розпочав приватизацію непрофільних активів Національного банку України.

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