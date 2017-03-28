Фонд госимущества: 10% объектов малой приватизации составляют сауны

“Около 10% всех активов и объектов малой приватизации — это сауны. Большинство советских предприятий должны были содержать следующие объекты социальной инфраструктуры, и, к сожалению, мы все это унаследовали в разном виде”, — сказал И.Билоус.

Он также добавил, что “большинство объектов, которые предлагается приватизировать, имеют возраст от 50 до 150 лет”.

По словам И.Билоуса, в отношении большинства объектов малой приватизации отсутствует отчетность, они обременены долгами или имеют проблемы, связанные с исторической деятельностью.

“Они, конечно, не улучшаются, и задача государства — избавиться от таких активов как можно скорее, а предпринимателям дать шанс создать какой-то бизнес, создать рабочие места и улучшить состояние малого и среднего бизнеса”, — отметил И.Билоус.

Как сообщал УНН, Фонд госимущества предлагает проводить в Украине двухэтапные аукционы по приватизации предприятий. Цену предприятия предлагать специально выбран советник Фонда госимущества, а определять цену Кабинет министров Украины.