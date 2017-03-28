Фонд держмайна: 10% об’єктів малої приватизації становлять сауни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Більшість об’єктів малої приватизації мають вік від 50 до 150 років, 10% об’єктів малої приватизації становлять радянські сауни. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, передає кореспондент УНН.
“Близько 10% всіх активів і об’єктів малої приватизації — це сауни. Більшість радянських підприємств повинні були утримувати такі об’єкти соціальної інфраструктури, і, на жаль, ми все це успадкували в різному вигляді”, — сказав І.Білоус.
Він також додав, що “більшість об’єктів, які пропонується приватизувати, мають вік від 50 до 150 років”.
За словами І.Білоуса, стосовно більшості об’єктів малої приватизації відсутня якась звітність, вони обтяжені боргами, або мають проблеми, пов’язані з історичною діяльністю.
“Вони, звичайно, не покращуються, і завдання держави - позбутися таких активів якомога швидше, а підприємцям дати шанс створити якийсь бізнес, створити робочі місця і покращити стан малого і середнього бізнесу”, — зазначив І.Білоус.
Як повідомляв УНН, Фонд держмайна пропонує проводити в Україні двоетапні аукціони з приватизації підприємств. Ціну підприємства пропонуватиме спеціально обраний радник Фонду Держмайна, а визначатиме ціну Кабінет міністрів України.