Фон дер Ляйен: Украинцы защищают будущее Европы собственной кровью

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«Они буквально борются за свободу, человечность и мир», — сказала фон дер Ляйен во время церемонии награждения, согласно стенограмме речи.

«Они своей кровью и жизнью обеспечивали будущее своих, а также других европейских детей», — заявила высокопоставленный чиновник ЕС, похвалив Зеленского за его безоговорочную веру в то, что те, кто за что-то борется, всегда сильнее тех, кто хотел навязать свое иго на других.

Фон дер Ляйен также вспомнила свою первую поездку в Украину после начала российского вторжения в прошлом году.

«Я видела братские могилы рядом с церковью, мешки с трупами лежали близко друг к другу, — сказала она, имея в виду свой визит в Бучу, которая была оккупирована российскими войсками весной 2022 года. - Я никогда не забуду образ бесчисленных свечей, представляющих жизнь отца, матери, сына, дочери, брата или сестры, бессмысленно потушенных», — подчеркнула она.