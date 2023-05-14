Фон дер Ляйєн: Українці захищають майбутнє Європи власною кров'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн віддала шану президентові України Володимиру Зеленському та українському народу, які були нагороджені премією Карла Великого за зусилля щодо протидії повномасштабному нападу росії, пише УНН.
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«Вони буквально борються за свободу, людяність та мир», — сказала фон дер Ляйєн під час церемонії нагородження, згідно зі стенограмою промови.
«Вони своєю кров'ю та життям забезпечували майбутнє своїх, а також інших європейських дітей», — заявила високопосадовець ЄС, похваливши Зеленського за його беззаперечну віру в те, що ті, хто за щось бореться, завжди сильніші за тих, хто хотів нав'язати своє ярмо на інших.
Фон дер Ляйєн також згадала свою першу поїздку до України після початку російського вторгнення минулого року.
«Я бачила братські могили поруч із церквою, мішки з трупами лежали близько один до одного, — сказала вона, маючи на увазі свій візит до Бучі, яка була окуповано російськими військами навесні 2022 року. - Я ніколи не забуду образ незліченних свічок, які представляють життя батька, матері, сина, дочки, брата чи сестри, безглуздо загашених», — наголосила вона.