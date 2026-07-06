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Фон дер Ляйен после атаки рф анонсировала обсуждение усиления ПВО Украины на саммите НАТО в Анкаре

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной потребности Украины в ПВО после атаки рф более 400 дронами и ракетами на Киев. Она пообещала больше финансирования и ожидает соглашения по 21-му пакету санкций ЕС в ближайшие дни.

Фон дер Ляйен после атаки рф анонсировала обсуждение усиления ПВО Украины на саммите НАТО в Анкаре

В ЕС отреагировали на очередную массированную атаку РФ, основной удар во время которой был направлен на Киев. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение усиления ПВО Украины на саммите НАТО в Анкаре на этой неделе, пообещала больше финансирования и ожидает соглашения по 21-му пакету санкций ЕС против РФ в ближайшие дни, пишет УНН.

Прошлой ночью российский режим снова слепо атаковал гражданское население с воздуха, использовав более 400 беспилотников и ракет, которые атаковали столицу. Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны. Мы обсудим это на этой неделе в Анкаре на саммите НАТО

- написала фон дер Ляйен в X.

Она указала, что на прошлой неделе ЕС "предоставили первые 4 миллиарда евро в рамках нашего кредита объемом 90 миллиардов евро для укрепления обороны Украины с помощью передовых технологий беспилотников". "Скоро будет предоставлено больше", - отметила она.

"И мы настойчиво работаем над тем, чтобы заключить соглашение по 21-му пакету санкций в ближайшие дни. Мы будем продолжать усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие", - указала глава Еврокомиссии.

Юлия Шрамко

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