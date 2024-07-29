Флеш-накопители, дополнительные камеры - Александр Рувин рассказал, какими нетипичными элементами россияне оснащают свои БПЛА

Враг экспериментирует с оснащением своих ударных и разведывательных беспилотников нетипичными элементами. Какие именно такого рода комплектующие россияне устанавливают на своих БПЛА - рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

За последнее время мы неоднократно фиксировали различные попытки россиян применить в разведывательных и ударных беспилотниках дополнительные, скажем, нетипичные элементы вроде различных флеш-накопителей, дополнительных камер или SIM-карт. Они не прослеживаются во всех новых объектах исследований, но очевидно испытываются в поштучных экземплярах с определенной целью - сообщил Александр Рувин.

Также он подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны, которые, вероятно, предназначены для отслеживания средств противовоздушной обороны и сбора информации.

Есть информация о новых дронах, которые использует рф. Случаи их применения пока единичные. Известно, что визуально они очень похожи на дроны-камикадзе типа "Shahed", однако не несут взрывчатки. Вероятно это свидетельствует о том, что в отличие от ударных БПЛА, которые наносят удары, обнаруженные новые образцы предназначены для отслеживания наших средств противовоздушной обороны, сбор информации, фиксация повреждений по результатам ракетных и атак ударных беспилотных летательных аппаратов. Более подробную информацию будет возможно установить после назначения соответствующих экспертиз и передачи объектов для исследований - отметил Рувин.

Что касается самих дронов типа "Shahed", то, по его словам, экспертами КНИИСЭ было четко установлено, как менялись БПЛА типа "Shahed-136", которых сейчас существует три серии: с маркировкой "М" - исключительно иранская продукция, серия "Ы" - образцы, которые из готовых иранских частей собирались в россии, серия "К" - полностью произведенные в россии. Знание этой и соответствующей информации помогает украинской стороне понять актуальное положение дел и реагировать должным образом.

"За последние более чем два с половиной года нашими специалистами действительно были выполнены сотни и даже тысячи замечательных экспертиз по фактам российской агрессии против Украины. Большую часть занимают именно исследования средств поражения, которые использует враг против нашего государства. Прежде всего речь идет об исследовании всех типов ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые использует рф во время массированных обстрелов. Экспертные исследования тех частей и обломков, которые остаются на месте событий, важны в контексте дальнейшего изучения с целью объективного понимания особенностей их работы, отслеживания всех возможных изменений и модернизаций, а также эффективного противодействия этим средствам", - подытожил директор КНИИСЭ.

Просто та дешево: у КНДІСЕ показали модуль, за допомогою якого росіяни скидають свої бомби на Україну (відео)