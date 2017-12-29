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ФК "Верес" расторг контракт с тренером Виртом

Киев • УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Народный Клуб “Верес” прекратил сотрудничество с Юрием Виртом, который возглавлял “красно-черную” команду с начала нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ровенской команды, передает УНН.

ФК "Верес" расторг контракт с тренером Виртом

Действие контракта прекращено досрочно по соглашению сторон. Об этом во время встречи с членами Народного Клуба сообщил президент НК “Верес” Алексей Хахлев.

Примечательно, что под руководством Вирта “Верес” получил 5 побед и 11 ничьих в 19-ти матчах чемпионата Украинской Премьер-лиги.

Добавим также, “Верес” под руководством Вирта второй раз в своей истории пробился в четвертьфинал розыгрыша Кубка Украины.

Как сообщал УНН, финал Кубка Украины по футболу состоится на стадионе “Днепр-Арена”.

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