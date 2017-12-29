ФК "Верес" расторг контракт с тренером Виртом

Действие контракта прекращено досрочно по соглашению сторон. Об этом во время встречи с членами Народного Клуба сообщил президент НК “Верес” Алексей Хахлев.

Примечательно, что под руководством Вирта “Верес” получил 5 побед и 11 ничьих в 19-ти матчах чемпионата Украинской Премьер-лиги.

Добавим также, “Верес” под руководством Вирта второй раз в своей истории пробился в четвертьфинал розыгрыша Кубка Украины.

Как сообщал УНН, финал Кубка Украины по футболу состоится на стадионе “Днепр-Арена”.