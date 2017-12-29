ФК "Верес" розірвав контракт із тренером Віртом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Народний Клуб “Верес” припинив співпрацю з Юрієм Віртом, який очолював “червоно-чорну” команду із початку нинішнього сезону. Про це інформує прес-служба рівненської команди, передає УНН.
Дію контракту припинено достроково за згодою сторін. Про це під час зустрічі із членами Народного Клубу повідомив президент НК “Верес” Олексій Хахльов.
Примітно, що під керівництвом Вірта “Верес” здобув 5 перемог та 11 нічиїх у 19-ти матчах чемпіонату Української Прем’єр-ліги.
Додамо також, “Верес” під орудою Вірта вдруге у своїй історії пробився до чвертьфіналу розіграшу Кубка України.
Як повідомляв УНН, фінал Кубку України з футболу відбудеться на стадіоні “Дніпро-Арена”.