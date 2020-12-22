ФК "Рух" расторг контракт с капитаном команды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Футбольный клуб “Рух” по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с защитником Игорем Дуцем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
К “желто-черной” дружине Дуц присоединился летом 2017 года. За короткое время талантливый защитник стал одним из лидеров команды. Всего за клуб защитник провел 93 поединка.
Примечательно, что в 38 матчах защитник выводил на поле команду с капитанской повязкой и является лидером по этому показателю.
Добавим также, “Рух” с 9 набранными очками занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ.