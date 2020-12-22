ФК “Рух” розірвав контракт із капітаном команди

До “жовто-чорної” дружини Дуц приєднався влітку 2017-го. За короткий час талановитий оборонець став одним з лідерів команди. Загалом за клуб оборонець провів 93 поєдинки.

Примітно, що у 38 матчах захисник виводив на поле команду з капітанською пов’язкою і є лідером за цим показником.

Додамо також, “Рух” з 9 набраними очками посідає 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ.