ФК “Рух” розірвав контракт із капітаном команди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Футбольний клуб “Рух” за спільною згодою сторін припинив співпрацю із захисником Ігорем Дуцем. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
До “жовто-чорної” дружини Дуц приєднався влітку 2017-го. За короткий час талановитий оборонець став одним з лідерів команди. Загалом за клуб оборонець провів 93 поєдинки.
Примітно, що у 38 матчах захисник виводив на поле команду з капітанською пов’язкою і є лідером за цим показником.
Додамо також, “Рух” з 9 набраними очками посідає 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ.