ФК "Райо Вальекано" получил наказание за действия фанатов в сторону форварда Зозули
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании объявил наказание для “Райо Вальекано” за оскорбительные выкрики со стороны ультрас в адрес украинского нападающего “Альбасете” Романа Зозули во время матча Сегунды, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Испании.
Клуб получил штраф в размере 18 тыс. евро. Также “Райо Вальекано” обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.
Отмечено, что второй тайм матча “Райо Вальекано” — “Альбасете” будет доигран при пустых трибунах.
Напомним, что в середине декабря игру “Альбасете” против “Райо Вальекано” в матче испанской Сегунды остановили после первого тайма из-за травли фанов в адрес Украинской Зозули. Счет был нулевым.