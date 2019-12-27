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ФК "Райо Вальєкано" отримав покарання за дії фанатів в бік форварда Зозулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії оголосив покарання для “Райо Вальєкано” за образливі вигуки з боку ультрас на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі під час матчу Сегунди, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Іспанії.

Клуб отримав штраф в розмірі 18 тис. євро. Також “Райо Вальєкано” зобов’язали закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі.

Зазначено, що другий тайм матчу “Райо Вальєкано” — “Альбасете” буде дограним за порожніх трибун.

Нагадаємо, що в середині грудня гру “Альбасете” проти “Райо Вальєкано” у матчі іспанської Сегунди зупинили після першого тайму через цькування фанів на адресу українця Зозулі. Рахунок був нульовим.

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