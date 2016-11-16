ФК "Александрия" сыграет с "Зарей"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В субботу, 19 ноября, состоится матч 15-го тура Лиги "Пари-Матч" между луганской "Зарей" и ФК "Александрия". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ФК "Александрия".
Главным арбитром на матч назначен Анатолий Жабченко (Хмельницкий). Ему будут ассистировать - Владимир Высоцкий (Одесса) и Виктор Матяш (Одесса). 4-й арбитр - Юрий Вакс (Хмельницкий). Наблюдатель арбитража - Игорь Ищенко (Киевская обл.).
Игра начнется в 14:00 на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.
Напомним, следующие игры Лиги Пари-Матч состоятся 19 ноября.