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15 марта, 19:03 • 109630 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150996 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127954 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121178 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107249 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102641 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97671 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127604 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128994 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127491 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФК "Александрия" сыграет с "Зарей"

ФК "Александрия" сыграет с "Зарей"

Киев • УНН

 • 7966 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В субботу, 19 ноября, состоится матч 15-го тура Лиги "Пари-Матч" между луганской "Зарей" и ФК "Александрия". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ФК "Александрия".

Главным арбитром на матч назначен Анатолий Жабченко (Хмельницкий). Ему будут ассистировать - Владимир Высоцкий (Одесса) и Виктор Матяш (Одесса). 4-й арбитр - Юрий Вакс (Хмельницкий). Наблюдатель арбитража - Игорь Ищенко (Киевская обл.).

Игра начнется в 14:00 на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Напомним, следующие игры Лиги Пари-Матч состоятся 19 ноября.

Украинские Национальные Новости

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