ФК “Олександрія” зіграє з “Зорею”
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. В суботу, 19 листопада, відбудеться матч 15-го туру Ліги “Парі-Матч” між луганською “Зорею” та ФК “Олександрія”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ФК “Олександрія”.
Головним арбітром на матч назначено Анатолія Жабченка (Хмельницький). Йому асистуватимуть — Володимир Висоцький (Одеса) та Віктор Матяш (Одеса). 4-й арбітр — Юрій Вакс (Хмельницький). Спостерігач арбітражу — Ігор Іщенко (Київська обл.).
Гра розпочнеться о 14:00 на стадіоні “Славутич-Арена” у Запоріжжі.
Нагадаємо, наступні ігри Ліги Парі-Матч відбудуться 19 листопада.