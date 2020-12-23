ФК "Ливерпуль" заинтересовался украинским 16-летним талантом

Президент львовского “Руха” Григорий Козловский заявил, что скауты “Ливерпуля” уже год следят за Геретой.

“Герета — это топ-вратарь. Открою большой секрет: за ним уже год следит „Ливерпуль“. Если бы ему было 18, уже были бы предложения”, — признался Козловский.

Отмечается, что Герета до сентября этого года выступал за “Карпаты” U-17, является воспитанником львовского футбола. После этого перешел в “Рух” -U-19. Дебютировал в УПЛ 25 октября в матче против “Зари”. Пропустил 1 мяч.

Напомним, что “Ливерпуль” получил разгромнейшую победу в сезоне.