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ФК “Ліверпуль” зацікавився українським 16-річним талантом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Чинний чемпіон Англії “Ліверпуль” слідкує за виступами 16-річного голкіпера львівського “Руха” Юрієм-Володимиром Геретою, інформує УНН з посиланням на Youtube-канал “Руху”.

ФК “Ліверпуль” зацікавився українським 16-річним талантом

Президент львівського “Руху” Григорій Козловський заявив, що скаути “Ліверпуля” вже рік стежать за Геретою.

“Герета — це топ-воротар. Відкрию великий секрет: за ним вже рік стежить „Ліверпуль“. Якби йому було 18, вже були б пропозиції”, — зізнався Козловський.

Зазначається, що Герета до вересня цього року виступав за “Карпати” U-17, є вихованцем львівського футболу. Після цього перейшов до “Руху”-U-19. Дебютував в УПЛ 25 жовтня у матчі проти “Зорі”. Пропустив 1 м’яч.

Нагадаємо, що “Ліверпуль” здобув найрозгромнішу перемогу в сезоні.

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