Чинний чемпіон Англії здобув найрозгромнішу перемогу в сезоні

Зустріч зафіксувала цифри на табло у вигляді 7:0. Дубль в активі Мохамеда Салаха та Роберта Фірміно. Також відзначалися Мінаміно, Мане і Фірміно.

Дана перемога стала найбільшою для “Ліверпуля” в АПЛ (з моменту створення Ліги в 1992 році).

Примітно, що після цієї перемоги підопічні Юргена Клоппа набрали 31 очко і продовжують очолювати турнірну таблицю в АПЛ. “Кристал Пелас” займає 14-е місце.