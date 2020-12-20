Чинний чемпіон Англії здобув найрозгромнішу перемогу в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. “Ліверпуль” декласував “Кристал Пелас” в гостьовому поєдинку 14-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем’єр-лізі (АПЛ), передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Зустріч зафіксувала цифри на табло у вигляді 7:0. Дубль в активі Мохамеда Салаха та Роберта Фірміно. Також відзначалися Мінаміно, Мане і Фірміно.
Дана перемога стала найбільшою для “Ліверпуля” в АПЛ (з моменту створення Ліги в 1992 році).
Примітно, що після цієї перемоги підопічні Юргена Клоппа набрали 31 очко і продовжують очолювати турнірну таблицю в АПЛ. “Кристал Пелас” займає 14-е місце.