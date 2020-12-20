Действующий чемпион Англии получил самую разгромную победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. “Ливерпуль” деклассировал “Кристал Пэлас” в гостевом поединке 14-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге (АПЛ), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Встреча зафиксировала цифры на табло в виде 7:0. Дубль в активе Мохаммеда Салаха и Роберта Фирмино. Также отмечались Минамино, Мане и Фирмино.
Данная победа стала крупнейшей для “Ливерпуля” в АПЛ (с момента создания Лиги в 1992 году).
Примечательно, что после этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 31 очко и продолжают возглавлять турнирную таблицу в АПЛ. “Кристал Пэлас” занимает 14-е место.