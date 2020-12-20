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Действующий чемпион Англии получил самую разгромную победу в сезоне

Киев • УНН

 • 14445 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. “Ливерпуль” деклассировал “Кристал Пэлас” в гостевом поединке 14-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге (АПЛ), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Действующий чемпион Англии получил самую разгромную победу в сезоне

Встреча зафиксировала цифры на табло в виде 7:0. Дубль в активе Мохаммеда Салаха и Роберта Фирмино. Также отмечались Минамино, Мане и Фирмино.

Данная победа стала крупнейшей для “Ливерпуля” в АПЛ (с момента создания Лиги в 1992 году).

Примечательно, что после этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 31 очко и продолжают возглавлять турнирную таблицу в АПЛ. “Кристал Пэлас” занимает 14-е место.

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