ФК "Колос" подписал первого в истории клуба легионера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Участник чемпионата Премьер-лиги по футболу ФК "Колос" подписал контракт с исландским атакующим полузащитником Арни Вильхамссоном. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. По Коваливке спортсмен будет выступать под 77 номером.
"В Украине и Исландии много общего. Здесь такие же хорошие люди, как и в Исландии. Они похожи. Украина для меня - как второй дом. Моя личная цель - забить как можно больше голов, но в первую очередь я хочу помочь команде набрать как можно больше очков. Здесь качественные футболисты ", - заявил новичок.
Примечательно, что Вильхамссон - первый в истории клуба иностранный футболист.
Добавим, уже 24 ноября исландец будет шанс дебютировать за клуб в домашней игре с "Десной".