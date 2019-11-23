ФК "Колос" подписал первого в истории клуба легионера

Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. По Коваливке спортсмен будет выступать под 77 номером.

"В Украине и Исландии много общего. Здесь такие же хорошие люди, как и в Исландии. Они похожи. Украина для меня - как второй дом. Моя личная цель - забить как можно больше голов, но в первую очередь я хочу помочь команде набрать как можно больше очков. Здесь качественные футболисты ", - заявил новичок.

Примечательно, что Вильхамссон - первый в истории клуба иностранный футболист.

Добавим, уже 24 ноября исландец будет шанс дебютировать за клуб в домашней игре с "Десной".