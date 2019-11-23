ФК "Колос" підписав першого в історії клубу легіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Учасник чемпіонату Прем'єр-ліги з футболу ФК "Колос" підписав контракт з ісландським атакувальним півзахисником Арні Вільхамссоном. Про це інформує пресслужба команди, передає УНН.
Угода розрахована до кінця наступного сезону. За ковалівців спортсмен виступатиме під 77 номером.
"У України та Ісландії багато спільного. Тут такі ж хороші люди, як і в Ісландії. Вони схожі між собою. Україна для мене - як другий дім. Моя особиста мета - забити якомога більше голів, але в першу чергу я хочу допомогти команді набрати якомога більше очок. Тут якісні футболісти", - заявив новачок.
Примітно, що Вільхамссон - перший в історії клубу іноземний футболіст.
Додамо, вже 24 листопада ісландець матиме шанс дебютувати за клуб у домашній грі із "Десною".