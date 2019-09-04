ФК "Карпаты" объявил имя нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Новым главным тренером клуба Украинской Премьер-лиги "Карпаты" стал 40-летний Роман Санжар, сообщает УНН со ссылкой на сайт "зелено-белых".
Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевского, тренером по работе с вратарями Станислава Тищенко.
"Карпаты" под руководством Санжар уже провели вечернюю тренировку на загородной базе клуба, начав подготовку к поединку против полтавской "Ворсклы".
"Для меня большая честь стать главным тренером "Карпат". Это клуб, который имеет многочисленную армию болельщиков. Это клуб с большой историей и серьезными амбициями. Здесь есть все необходимое для того, чтобы команда прогрессировала. Тренерский штаб имеет идеальные условия для работы и для достижения серьезных задач", - рассказал Санжар.
Заметим, что в 2013 году Санжар начал тренерскую деятельность и возглавил "Олимпик". Вместе с донецкой командой выиграл Первую лигу. Далее был выход в полуфинал Кубка Украины, участие в Лиге Европы, а также получение индивидуальной награды в 2017-м - "Лучший тренер года УПЛ". В октябре 2018 года покинул пост главного тренера "Олимпика".