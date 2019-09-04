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ФК "Карпати" оголосив ім'я нового наставника

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Новим головним тренером клубу Української Прем'єр-ліги "Карпати" став 40-річний Роман Санжар, повідомляє УНН з посиланням на сайт "зелено-білих".

Старшим тренером команди призначено Олексія Змієвського, тренером з роботи з воротарями Станіслава Тищенка.

"Карпати" під керівництвом Санжара вже провели вечірнє тренування на заміській базі клубу, розпочавши підготовку до поєдинку проти полтавської "Ворскли".

"Для мене велика честь стати головним тренером "Карпат". Це клуб, який має численну армію вболівальників. Це клуб з великою історією і серйозними амбіціями. Тут є все необхідне для того, щоб команда прогресувала. Тренерський штаб має ідеальні умови для роботи та для досягнення серйозних завдань", – розповів Санжар.

Зауважимо, що у 2013-му Санжар розпочав тренерську діяльність і очолив "Олімпік". Разом з донецькою командою виграв Першу лігу. Далі був вихід до півфіналу Кубка України, участь у Лізі Європи, а також здобуття індивідуальної нагороди у 2017-му – "Найкращий тренер року УПЛ". В жовтні 2018-го року залишив посаду головного тренера "Олімпіка".

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