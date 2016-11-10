ФК "Днепр" потеряет девять очков
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. "Днепр" не смог договориться с испанскими тренерами из штаба Хуанде Рамоса о реструктуризации своей задолженности, из-за чего потеряет девять очков. Об этом сообщили в пресс-службе команды, информирует УНН-Центр.
"К ранее выписанным минус шести теперь гарантированно прибавится минус девять. И, вероятно, это не последний штраф. Ожидается, что решение об этом будет объявлено КДК ФФУ в течение ближайших десяти дней", - говорится в сообщении.
Напомним, ФИФА оштрафовала ФК "Днепр" на шесть очков.