ФК “Дніпро” втратить дев’ять очок
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. “Дніпро” не зміг домовитися з іспанськими тренерами зі штабу Хуанде Рамоса про реструктуризацію своєї заборгованості, через що втратить дев’ять очок. Про це повідомили у прес-службі команди, інформує УНН-Центр.
“До раніше виписаних мінус шести тепер гарантовано додасться мінус дев’ять. І, ймовірно, це не останній штраф. Очікується, що рішення про це буде оголошено КДК ФФУ протягом найближчих десяти днів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ФІФА оштрафувало ФК "Дніпро" на шість очок.