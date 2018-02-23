ФК "Динамо" благодаря ничьей с "АЕК" пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Первый тайм обе команды начали достаточно активно, обменявшись опасными моментами. В составе хозяев их на свой счет записали Денис Гармаш и Жуниор Мораес, а у соперника активными были Бакасетас и Христодулопулос.

После этого игра на поле еще больше обострилась. “Динамовцы” заставили своих болельщиков сначала схватиться за голову, затаив дыхание, а потом с облегчением выдохнуть, когда мяч едва не залетел в ворота после штрафного удара, но Морозюк успел вовремя подстраховать своего голкипера, выбив мяч ударом через себя. В ответ свою команду едва не вывел вперед Гонсалес, но Баркиса смог перевести мяч на угловой. Ближе к концу первой половины встречи на поле стало много борьбы, ошибок и потерь мяча.

В начале второй части баталии активнее выглядели греки: с дальним ударом Галанопулос справился Бойко, как и с последующим неожиданным ударом в угол, который кипер эффектно отразил в падении. Но очень скоро “динамовцы” перехватили инициативу: Мораес обыграл защитника, ворвался в штрафную и здорово перебросил вратаря, но мяч, катился уже в пустые ворота, в последний момент выбил защитник Бакакис. Здесь же Морозюк здорово исполнил штрафной удар, но Кадар головой немного промахнулся. Еще после одного стандарта на добивании оказался Шепелев, но пробил в руки вратарю.

В эти минуты на поле шла обоюдно острая борьба, команды обменивались опасными моментами и не позволяли скучать зрителям на трибунах, но голов на поле НСК “Олимпийский” так и не произошло.

В итоге, поединок так и завершился нулевой ничьей, которая, благодаря голу на выезде (1:1), позволила “Динамо” пройти в 1/8 финала Лиги Европы.