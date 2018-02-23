ФК "Динамо" завдяки нічиї з "АЕКом" пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи

Перший тайм обидві команди почали досить активно, обмінявшись небезпечними моментами. У складі господарів їх на свій рахунок записали Денис Гармаш і Жуніор Мораес, а у суперника активними були Бакасетас і Хрістодулопулос.

Після цього гра на полі ще більше загострилася. “Динамівці” змусили своїх уболівальників спочатку схопитися за голову, затамувавши подих, а потім з полегшенням видихнути, коли м’яч ледь не залетів у ворота після штрафного удару, але Морозюк встиг вчасно підстрахувати свого голкіпера, вибивши м’яч ударом через себе. У відповідь свою команду ледь не вивів вперед Дерліс Гонсалес, але Баркіса зміг перевести м’яч на кутовий. Ближче до кінця першої половини зустрічі на полі стало багато боротьби, помилок і втрат м’яча.

На початку другої частини баталії більш активними виглядали греки: з дальнім ударом Галанопулоса впорався Бойко, як і з наступним несподіваним ударом в кут, який кіпер ефектно відбив в падінні. Але дуже скоро “динамівці” перехопили ініціативу: Мораес обіграв захисника, увірвався до штрафного майданчика і здорово перекинув воротаря, але м’яч, який котився вже у порожні ворота, в останній момент вибив захисник Бакакіс. Тут же Морозюк здорово виконав штрафний удар, але Кадар головою трохи схибив. Ще після одного стандарту на добиванні опинився Шепелєв, але пробив в руки воротарю.

У ці хвилини на полі йшла обопільно гостра боротьба, команди обмінювалися небезпечними моментами і не дозволяли нудьгувати глядачам на трибунах, але голів на полі НСК “Олімпійський” так і не відбулося.

У підсумку, поєдинок так і завершився нульовою нічиєю, яка, завдяки голу на виїзді (1:1), дозволила “Динамо” пройти в 1/8 фіналу Ліги Європи.