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Fitch высказалось об экспансии агрохолдинга Косюка на Запад

Fitch высказалось об экспансии агрохолдинга Косюка на Запад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Потенциальная покупка украинским агрохолдингом “Мироновский хлебопродукт” (МХП) словенской компании Perutnina Ptuj улучшит бизнес-профиль компании без существенного ухудшения финансового положения. Об этом заявили аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает УНН.

“Покупка Perutnina Ptuj вписывается в стратегию МХП, направленную на расширение своего присутствия за пределами Украины, особенно в Европейском Союзе, и увеличение оборота от продуктов с добавленной стоимостью.

Обе компании являются вертикально интегрированными, от производства кормов до выращивания и переработки мяса птицы”, - пишут аналитики Fitch.

Прогнозируется, что Perutnina будет составлять около 20% продаж и почти 10% EBITDA от консолидированных показателей агрохолдинга в 2018 финансовом году. Это, по словам аналитиков, позволит МХП генерировать две трети своих доходов и около 60% EBITDA за пределами Украины.

Существуют риски снижения рентабельности МХП с 29% до 26%, однако даже такие показатели будут заметно выше, чем у других международных компаний, считают в Fitch.

“Этот показатель будет оставаться заметно выше, чем у других международных компаний на этом рынке, таких как BRF S.A. (рентабельность по EBITDA — 8,6% в 2007 финансовом году), Tyson Foods, Inc. (10,8%) и Smithfield Foods, Inc. (8,4%)”, — говорится в сообщении.

Справка: “Мироновский хлебопродукт” крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. Одна из немногих украинских компаний, кому ЕС разрешает поставлять продукцию на свои рынки.

Увеличение экспорта способствовало выводу Украины в ТОП-10 главных поставщиков курятины в мире и ТОП-3 главных поставщиков в страны ЕС.

В Украине МХП считается одним из “главных” кормильцев страны, поскольку производит треть всего мяса, которое едят украинцы. Возглавляет компанию Юрий Косюк. Наиболее известные бренды: “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”.

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