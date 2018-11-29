Fitch висловилося про експансію агрохолдингу Косюка на Захід

"Покупка Perutnina Ptuj вписується у стратегію МХП, спрямовану на розширення своєї присутності за межами України, особливо у Європейському Союзі, і збільшення обороту від продуктів з доданою вартістю.

Обидві компанії є вертикально інтегрованими, від виробництва кормів до вирощування та переробки м'яса птиці", - пишуть аналітики Fitch.

Прогнозується, що Perutnina становитиме близько 20% продажів і майже 10% EBITDA від консолідованих показників агрохолдингу у 2018 фінансовому році. Це, за словами аналітиків, дозволить МХП генерувати дві третини своїх доходів і близько 60% EBITDA за межами України.

Існують ризики зниження рентабельності МХП з 29% до 26%, однак навіть такі показники будуть помітно вищими, ніж у інших міжнародних компаній, вважають у Fitch.

"Цей показник буде залишатися помітно вищим, ніж у інших міжнародних компаній на цьому ринку, таких як BRF SA (рентабельність за EBITDA - 8,6% у 2007 фінансовому році), Tyson Foods, Inc. (10,8%) і Smithfield Foods, Inc. (8,4%)", - йдеться у повідомленні.

Довідка: "Миронівський хлібопродукт" найбільший виробник і експортер курятини в Україні. Одна з небагатьох українських компаній, кому ЄС дозволяє постачати продукцію на свої ринки.

Збільшення експорту сприяло виведенню України у ТОП-10 головних постачальників курятини у світі і ТОП-3 головних постачальників до країн ЄС.

В Україні МХП вважається одним з "головних" годувальників країни, оскільки виробляє третину всього м'яса, яке споживають українці. Очолює компанію Юрій Косюк. Найбільш відомі бренди: "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський".