Fitch висловилося про експансію агрохолдингу Косюка на Захід

ukru
23 березня, 12:58 • 169261 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 436504 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 426431 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 412942 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 418024 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 307254 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 253890 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 494533 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176259 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 423998 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 121171 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 114903 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 155669 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 115580 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 125293 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 412512 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 494543 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 424006 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 377246 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 325650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 162447 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 159447 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 160293 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 154799 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 158313 перегляди
Актуальне
Fitch висловилося про експансію агрохолдингу Косюка на Захід

Fitch висловилося про експансію агрохолдингу Косюка на Захід

Київ • УНН

 • 10831 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Потенційна купівля українським агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (МХП) словенської компанії Perutnina Ptuj поліпшить бізнес-профіль компанії без істотного погіршення фінансового становища. Про це заявили аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає УНН.

"Покупка Perutnina Ptuj вписується у стратегію МХП, спрямовану на розширення своєї присутності за межами України, особливо у Європейському Союзі, і збільшення обороту від продуктів з доданою вартістю.

Обидві компанії є вертикально інтегрованими, від виробництва кормів до вирощування та переробки м'яса птиці", - пишуть аналітики Fitch.

Прогнозується, що Perutnina становитиме близько 20% продажів і майже 10% EBITDA від консолідованих показників агрохолдингу у 2018 фінансовому році. Це, за словами аналітиків, дозволить МХП генерувати дві третини своїх доходів і близько 60% EBITDA за межами України.

Існують ризики зниження рентабельності МХП з 29% до 26%, однак навіть такі показники будуть помітно вищими, ніж у інших міжнародних компаній, вважають у Fitch.

"Цей показник буде залишатися помітно вищим, ніж у інших міжнародних компаній на цьому ринку, таких як BRF SA (рентабельність за EBITDA - 8,6% у 2007 фінансовому році), Tyson Foods, Inc. (10,8%) і Smithfield Foods, Inc. (8,4%)", - йдеться у повідомленні.

Довідка: "Миронівський хлібопродукт" найбільший виробник і експортер курятини в Україні. Одна з небагатьох українських компаній, кому ЄС дозволяє постачати продукцію на свої ринки.

Збільшення експорту сприяло виведенню України у ТОП-10 головних постачальників курятини у світі і ТОП-3 головних постачальників до країн ЄС.

В Україні МХП вважається одним з "головних" годувальників країни, оскільки виробляє третину всього м'яса, яке споживають українці. Очолює компанію Юрій Косюк. Найбільш відомі бренди: "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$85,894.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,047.95
Ethereum
$1,992.32