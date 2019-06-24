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Fitch прогнозирует повышение рейтинга крупнейшего производителя курятины Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" подтвердил свою стабильность на международной арене. Об этом заявили аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает УНН.

Fitch прогнозирует повышение рейтинга крупнейшего производителя курятины Украины

Fitch подтвердило МХП рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне В.

Более того, эксперты Fitch допускают в недалеком будущем повышение рейтинга МХП до уровня "В+". Этому способствует политика диверсификации агробизнеса - строительство второй линии птицефабрики (Винница) и покупка словенской компании Perutnina Ptuj, считают аналитики.

Согласно прогнозам Fitch, вторая очередь Винницкой птицефабрики даст возможность к 2022 году нарастить объемы производство курятины на 48%.

Ожидается, что именно Perutnina Ptuj в текущем году будет формировать порядка 7% EBITDA (объем прибыли компании до вычета расходов и налогов - ред.) МХП. Это позволит украинскому агрохолдингу получить две трети выручки в иностранной валюте в 2019 году, а также около 57% EBITDA за счет экспорта, говорят в Fitch.

Кроме того, согласно прогнозу Fitch Ratings, в 2019 и 2020 годах МХП продемонстрирует устойчивую доходность на уровне 23,5% и 24,5% соответственно.

"К 2022 году общая выручка МХП вырастет до 2,2 млрд долларов", - прогнозируют аналитики.

Рентабельность улучшиться с 23,4% до 25,8% в 2022 году, а экспортная выручка вырастет до 68% в 2021 году, прогнозируют в Fitch.

Ранее УНН сообщал, в 2018 году что птицеводы обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки и входит в список главных поставщиков продукта на европейский рынок. 

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