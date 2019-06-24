Fitch прогнозирует повышение рейтинга крупнейшего производителя курятины Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" подтвердил свою стабильность на международной арене. Об этом заявили аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, передает УНН.
Fitch подтвердило МХП рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне В.
Более того, эксперты Fitch допускают в недалеком будущем повышение рейтинга МХП до уровня "В+". Этому способствует политика диверсификации агробизнеса - строительство второй линии птицефабрики (Винница) и покупка словенской компании Perutnina Ptuj, считают аналитики.
Согласно прогнозам Fitch, вторая очередь Винницкой птицефабрики даст возможность к 2022 году нарастить объемы производство курятины на 48%.
Ожидается, что именно Perutnina Ptuj в текущем году будет формировать порядка 7% EBITDA (объем прибыли компании до вычета расходов и налогов - ред.) МХП. Это позволит украинскому агрохолдингу получить две трети выручки в иностранной валюте в 2019 году, а также около 57% EBITDA за счет экспорта, говорят в Fitch.
Кроме того, согласно прогнозу Fitch Ratings, в 2019 и 2020 годах МХП продемонстрирует устойчивую доходность на уровне 23,5% и 24,5% соответственно.
"К 2022 году общая выручка МХП вырастет до 2,2 млрд долларов", - прогнозируют аналитики.
Рентабельность улучшиться с 23,4% до 25,8% в 2022 году, а экспортная выручка вырастет до 68% в 2021 году, прогнозируют в Fitch.
Ранее УНН сообщал, в 2018 году что птицеводы обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки и входит в список главных поставщиков продукта на европейский рынок.