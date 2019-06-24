Fitch прогнозує підвищення рейтингу найбільшого виробника курятини України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Найбільший в Україні виробник і експортер курятини, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" підтвердив свою стабільність на міжнародній арені. Про це заявили аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає УНН.
Fitch підтвердило МХП рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні В.
Більш того, експерти Fitch допускають в недалекому майбутньому підвищення рейтингу МХП до рівня "В +". Цьому сприяє політика диверсифікації агробізнесу - будівництво другої лінії птахофабрики (Вінниця) і покупка словенської компанії Perutnina Ptuj, вважають аналітики.
Згідно з прогнозами Fitch, друга черга Вінницької птахофабрики дасть можливість до 2022 року наростити обсяги виробництва курятини на 48%.
Очікується, що саме Perutnina Ptuj в поточному році буде формувати близько 7% EBITDA (обсяг прибутку компанії до вирахування витрат і податків - ред.) МХП. Це дозволить українському агрохолдингу отримати дві третини виручки в іноземній валюті в 2019 році, а також близько 57% EBITDA за рахунок експорту, кажуть в Fitch.
Крім того, згідно з прогнозом Fitch Ratings, в 2019 і 2020 роках МХП продемонструє стійку прибутковість на рівні 23,5% і 24,5% відповідно.
"До 2022 року загальна виручка МХП виросте до 2,2 млрд доларів", - прогнозують аналітики.
Рентабельність покращитися з 23,4% до 25,8% у 2022 році, а експортна виручка зросте до 68% в 2021 році, прогнозують в Fitch.
Раніше УНН повідомляв, в 2018 році що птахівники забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки і входить в список головних постачальників продукту на європейський ринок.