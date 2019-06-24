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Fitch прогнозує підвищення рейтингу найбільшого виробника курятини України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Найбільший в Україні виробник і експортер курятини, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" підтвердив свою стабільність на міжнародній арені. Про це заявили аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає УНН.

Fitch прогнозує підвищення рейтингу найбільшого виробника курятини України

Fitch підтвердило МХП рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні В.

Більш того, експерти Fitch допускають в недалекому майбутньому підвищення рейтингу МХП до рівня "В +". Цьому сприяє політика диверсифікації агробізнесу - будівництво другої лінії птахофабрики (Вінниця) і покупка словенської компанії Perutnina Ptuj, вважають аналітики.

Згідно з прогнозами Fitch, друга черга Вінницької птахофабрики дасть можливість до 2022 року наростити обсяги виробництва курятини на 48%.

Очікується, що саме Perutnina Ptuj в поточному році буде формувати близько 7% EBITDA (обсяг прибутку компанії до вирахування витрат і податків - ред.) МХП. Це дозволить українському агрохолдингу отримати дві третини виручки в іноземній валюті в 2019 році, а також близько 57% EBITDA за рахунок експорту, кажуть в Fitch.

Крім того, згідно з прогнозом Fitch Ratings, в 2019 і 2020 роках МХП продемонструє стійку прибутковість на рівні 23,5% і 24,5% відповідно.

"До 2022 року загальна виручка МХП виросте до 2,2 млрд доларів", - прогнозують аналітики.

Рентабельність покращитися з 23,4% до 25,8% у 2022 році, а експортна виручка зросте до 68% в 2021 році, прогнозують в Fitch.

Раніше УНН повідомляв, в 2018 році що птахівники забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки і входить в список головних постачальників продукту на європейський ринок.

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