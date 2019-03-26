Фискалы забрали два авто из-за алкоголя с подделкой акцизной марки

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 и по ч. 1 ст. 199 УК Украины был установлен житель Ровенской области, который осуществлял сбыт фальсифицированного алкоголя с поддельными акцизными марками. Покупал их у жителя Волынской области, который незаконно изготавливал и продавал фальсификат, используя гаражи и склады в облцентре и регионе.

"По результатам обыска указанных помещений, а также автомобилей, которые использовались в незаконной деятельности, изъято и передано на ответственное хранение 3,2 тыс. литров спирта, 70 литров спиртовой смеси. 5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя и 21 тыс. 150 пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками, а также 2 автомобиля", - сообщил Билан.

Всего из незаконного оборота изъято подакцизной продукции стоимостью более 1,5 млн грн.

Напомним, в Киеве пустили на продажу 2,5 тыс. Нелегальных ювелирных изделий .