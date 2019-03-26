Фискалы забрали два авто из-за алкоголя с подделкой акцизной марки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Жителя Волынской области поймали на продаже незаконно изготовленных алкогольных напитков, оклеенных поддельными марками акцизного налога Украины. Об этом сообщил во вторник первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook, передает УНН.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 и по ч. 1 ст. 199 УК Украины был установлен житель Ровенской области, который осуществлял сбыт фальсифицированного алкоголя с поддельными акцизными марками. Покупал их у жителя Волынской области, который незаконно изготавливал и продавал фальсификат, используя гаражи и склады в облцентре и регионе.
"По результатам обыска указанных помещений, а также автомобилей, которые использовались в незаконной деятельности, изъято и передано на ответственное хранение 3,2 тыс. литров спирта, 70 литров спиртовой смеси. 5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя и 21 тыс. 150 пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками, а также 2 автомобиля", - сообщил Билан.
Всего из незаконного оборота изъято подакцизной продукции стоимостью более 1,5 млн грн.
Напомним, в Киеве пустили на продажу 2,5 тыс. Нелегальных ювелирных изделий .