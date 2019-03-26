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У Києві пустили на продаж 2,5 тис. нелегальних ювелірних виробів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Податкова міліція ГУ ДФС у Київській області під час обшуків у двох ювелірних магазинах у столиці з незаконного обігу вилучила 2 тис. 493 ювелірні вироби за 1,5 млн грн. Про це повідомив у вівторок перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан у Facebook, передає УНН.

У Києві пустили на продаж 2,5 тис. нелегальних ювелірних виробів

"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області вилучили з незаконного обігу 11 кг незаконно ввезених в Україну ювелірних виробів", - вказав Білан.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено громадянина України, який здійснював ввезення на територію України ювелірних виробів поза митним контролем та їх реалізацію в спеціалізованих магазинах та через мережу Інтернет під відомим брендом.

"За результатами обшуків, проведених у двох ювелірних магазинах на території Києва, з незаконного обігу вилучено 2 тис. 493 ювелірні вироби, загальною вагою близько 11 кг орієнтовною вартістю 1,5 млн грн, щодо яких наразі вирішується питання про передачу на відповідальне зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння", - додав заступник голови ДФС.

Нагадаємо, українка намагалась перенести до Росії понад 70 виробів зі срібла.

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