В Киеве пустили на продажу 2,5 тыс. нелегальных ювелирных изделий

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области изъяли из незаконного оборота 11 кг незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий", - отметил Билан.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины был установлен гражданин Украины, который осуществлял ввоз на территорию Украины ювелирных изделий вне таможенного контроля и их реализацию в специализированных магазинах и через Интернет под известным брендом.

"По результатам обысков, проведенных в двух ювелирных магазинах на территории Киева, из незаконного оборота изъято 2 тыс. 493 ювелирных изделия общим весом около 11 кг ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн, относительно которых в настоящее время решается вопрос о передаче на ответственное хранение в Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней", - добавил замглавы ГФС.

Напомним, украинка пыталась перенести в Россию более 70 изделий из серебра.