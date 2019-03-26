В Киеве пустили на продажу 2,5 тыс. нелегальных ювелирных изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Налоговая милиция ГУ ГФС в Киевской области во время обысков в двух ювелирных магазинах в столице из незаконного оборота изъяла 2 тыс. 493 ювелирных изделия за 1,5 млн грн. Об этом сообщил во вторник первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook, передает УНН.
"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области изъяли из незаконного оборота 11 кг незаконно ввезенных в Украину ювелирных изделий", - отметил Билан.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины был установлен гражданин Украины, который осуществлял ввоз на территорию Украины ювелирных изделий вне таможенного контроля и их реализацию в специализированных магазинах и через Интернет под известным брендом.
"По результатам обысков, проведенных в двух ювелирных магазинах на территории Киева, из незаконного оборота изъято 2 тыс. 493 ювелирных изделия общим весом около 11 кг ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн, относительно которых в настоящее время решается вопрос о передаче на ответственное хранение в Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней", - добавил замглавы ГФС.
Напомним, украинка пыталась перенести в Россию более 70 изделий из серебра.