Фіскали забрали два авто через алкоголь з підробкою акцизної марки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Жителя Волинської області спіймали на продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку України. Про це повідомив у вівторок перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан у Facebook, передає УНН.
У межах розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 та за ч. 1 ст. 199 КК України було встановлено жителя Рівненської області, який здійснював збут фальсифікованого алкоголю з підробленими акцизними марками. Купував їх у жителя Волинської області, який незаконне виготовляв і продавав фальсифікат, використовуючи гаражі і склади в облцентрі та регіоні.
"За результатами обшуку вказаних приміщень, а також автомобілів, які використовувалися у незаконній діяльності, вилучено та передано на відповідальне зберігання 3,2 тис. літрів спирту, 70 літрів спиртової суміші. 5 тис. літрів фальсифікованого алкоголю та 21 тис. 150 пачок тютюнових виробів з підробленими акцизними марками, а також 2 автомобіля", - повідомив Білан.
Загалом з незаконного обігу вилучено підакцизної продукції вартістю понад 1,5 млн грн.
Нагадаємо, у Києві пустили на продаж 2,5 тис. нелегальних ювелірних виробів.